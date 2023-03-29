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محمد صلاح يسجل ويصنع هدفا في مباراة مع منتخب بلاده… فيديو

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
سجل النجم المصري محمد صلاح هدفه الـ51 مع منتخب بلاده أثناء مباراته أمام مضيفه منتخب مالاوي، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023.

وقام محمد صلاح بتحقيق هدف التقدم الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة 20 من خلال تسديدة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الزاوية اليمنى للمرمى.
وبدأ صلاح الهجمة بعد الجري بالكرة قبل أن يمررها لزميله في المننخب مصطفى محمد ليعيدها إليه من لمسة واحدة (وان تو).
وسرعان ما استغل صلاح رد فعل زميله وأبدى سرعة بديهة في استغلال الموقف والبراعة بالتحكم في الكرة في لقطة ليست بغريبة عن “الملك المصري” كما تسميه جماهير الأنفيلد.

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موقع سبوتنيك الروسي

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