محمد صلاح يسجل ويصنع هدفا في مباراة مع منتخب بلاده… فيديو

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفه الـ51 مع منتخب بلاده أثناء مباراته أمام مضيفه منتخب مالاوي، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023.

وقام محمد صلاح بتحقيق هدف التقدم الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة 20 من خلال تسديدة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الزاوية اليمنى للمرمى.

وبدأ صلاح الهجمة بعد الجري بالكرة قبل أن يمررها لزميله في المننخب مصطفى محمد ليعيدها إليه من لمسة واحدة (وان تو).

✅️🚨🎥ليفربول🎥🚨✅️ 🔴 – هدف “محمد صلاح” مع المنتخب المصري🔥pic.twitter.com/MMHZ0tqdOZ — Abdullaziz FC | LFC 7 – 0 MUFC (@LFCaboeel3ez) March 28, 2023