تقرير إسباني يكشف عن خطة لدعوة ميسي إلى الدوري الأمريكي للمحترفين

واتفق ملاك الأندية على أن جميع الأندية الأمريكية، والبالغ عددها 29، ستساهم في جزء من راتب ميسي، حتى يتمكن التوقيع مع أحدها، وهو قرار يعود لميسي فقط، الأمر الذي سيجعل الأرجنتيني حرا في الانتقال إلى إنتر ميامي، أو لوس أنجلوس غالاكسي، أو حتى الانضمام لأي فريق من مدينة نيويورك.