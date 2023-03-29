تقرير إسباني يكشف عن خطة لدعوة ميسي إلى الدوري الأمريكي للمحترفين

واتفق ملاك الأندية على أن جميع الأندية الأمريكية، والبالغ عددها 29، ستساهم في جزء من راتب ميسي، حتى يتمكن التوقيع مع أحدها، وهو قرار يعود لميسي فقط، الأمر الذي سيجعل الأرجنتيني حرا في الانتقال إلى إنتر ميامي، أو لوس أنجلوس غالاكسي، أو حتى الانضمام لأي فريق من مدينة نيويورك.
All 29 MLS teams are reportedly ready to work together to fund Messi’s transfer to USA, & once there, clubs would collectively pay for Messi’s wages. It would be upon Messi to choose which club he wants to join. The deal would reportedly see Messi earn over $1M a week.#Messi pic.twitter.com/cdp3fVDtBJ
— Soccer Scoop (@SoccerScoop2) March 28, 2023
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