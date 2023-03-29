البنتاغون: ليس لدينا رؤوسا حربية نووية جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، أنه ليس لديها رؤوس حربية نووية جديدة في الخدمة لكنها تعمل على تحديثها.

قال رئيس برنامج الأنظمة الاستراتيجية في البحرية الأمريكية، جون وولف، في جلسة استماع في الكونغرس ردا على تعليقات أحد المشرعين بأن روسيا والصين تطوران قدرات نووية جديدة، سأل عضو الكونغرس عما إذا كانت الولايات المتحدة لديها مثل هذه تحت تصرفها: “أقول لا. بصرف النظر عن ” W-93 Mark 7″، الذي سيكون الإصدار الثالث للرأس الحربي الذي تمتلكه البحرية، وينصب تركيزنا على تحديث الرأس الحالي”.

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وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.

وقال بوتين، في حديث لقناة “روسيا 24″، إن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروسيا، وسيصبح جاهزًا ابتداء من يوليو/ تموز المقبل.