الموساد: ساعدنا اليونان في الكشف عن خلية إيرانية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن جهاز المخابرات (الموساد) ساهم في الكشف عن خلية إيرانية يشتبه أنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية في العاصمة اليونانية أثينا.

وذكر المكتب نقلا عن بيان “الموساد”، أن الخلية التي تم الكشف عنها اليوم في اليونان هي حالة خطيرة أحبطتها قوات الأمن اليونانية بنجاح.

وأضاف البيان أن هذه هي محاولة إضافية من قبل إيران لارتكاب أعمال إرهابية ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج.

وأوضح أنه بعد التحقيق مع المشتبه بهم في اليونان، قدم الموساد مساعدة استخباراتية في تفكيك خلية مرتبطة بإيران وأساليب عملها”.

وأشار البيان إلى أن التحقيق كشف أن الخلية التي تعمل في اليونان هي جزء من شبكة إيرانية واسعة تعمل من إيران وتمتد عبر العديد من البلدان.

كما أكد البيان أن “الموساد” يعمل مع شركائه بلا هوادة لإحباط الهجمات الإيرانية المقصودة في جميع أنحاء العالم.

اليونان تعلن تفكيك شبكة إرهابية واعتقال شخصين أجنبيين

وكانت اليونان قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تفكيك شبكة إرهابية كانت تخطط لشن هجمات على عدد من الأهداف في البلاد، بتوجيه من جهة خارجية.

وجاء في بيان صادر عن جهاز الاستخبارات الوطنية اليونانية، “بتنسيق بين الشرطة وجهاز الاستخبارات اعتُقل أجنبيان كانا ضمن شبكة إرهابية خططت لشن هجمات على عدد من الأهداف المنتقاة بعناية على الأراضي اليونانية بتوجيه من الخارج”.

وأوضحت الاستخبارات اليونانية أنه “جرى اعتقال أجنبيين اثنين عضوين في الشبكة الإرهابية، كانا العقل المدبر لها”.

ولفت البيان إلى أنه “استنادا إلى المعلومات التي جمعها وعالجها جهاز الاستخبارات الوطنية، قام مسؤولون بدائرة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة، بعمليات منسقة في مناطق مختلفة من البلاد”.