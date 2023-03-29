الحكومة العراقية تجعل مسألة المياه ملفا سياديا

أعلنت الحكومة العراقية نقل ملف المياه من الجانب الفني إلى الحوار الدبلوماسي المباشر كملف سيادي وعلى أعلى المستويات.
جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
الرئيس العراقي: نعاني من نقص تدفق المياه
24 مارس, 06:50 GMT
وذكر البيان أن الحكومة جعلت من ملف المياه ملفاً سيادياً وأعطته الصبغة الدولية من خلال الانضمام للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه لتعزيز موقف البلاد التفاوضي والإسهام في حل أزمة المياه.
وأشار البيان إلى أن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، حذر خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك من خطورة الوضع المائي ومؤشرات الجفاف المتصاعدة في البلاد.
ووفقا للبيان، فإن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تطرق لملف المياه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى تركيا، حيث شدد على ضرورة تقاسم الضرر.
ويهدد نقص كميات المياه نسبة كبيرة من المواطنين الذين يعملون في الأراضي الزراعية، علاوة على إمدادات المياه لباقي القطاعات، وتزايدت الدعوات لجلسات النقاش والتفاوض بين الأطراف المشتركة في تلك الأزمة والمتمثلة في تركيا وإيران وسوريا والعراق.
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