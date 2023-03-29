الحكومة العراقية تجعل مسألة المياه ملفا سياديا

أعلنت الحكومة العراقية نقل ملف المياه من الجانب الفني إلى الحوار الدبلوماسي المباشر كملف سيادي وعلى أعلى المستويات.

جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

الرئيس العراقي: نعاني من نقص تدفق المياه

وذكر البيان أن الحكومة جعلت من ملف المياه ملفاً سيادياً وأعطته الصبغة الدولية من خلال الانضمام للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه لتعزيز موقف البلاد التفاوضي والإسهام في حل أزمة المياه.

وأشار البيان إلى أن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، حذر خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك من خطورة الوضع المائي ومؤشرات الجفاف المتصاعدة في البلاد.

ووفقا للبيان، فإن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تطرق لملف المياه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى تركيا، حيث شدد على ضرورة تقاسم الضرر.