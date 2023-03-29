موازنة كندا 2023- 2024 تتضمن قرضا إضافيا لأوكرانيا بقيمة 2.4 مليار دولار

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الثلاثاء، أن موازنة البلاد للعام المالي 2023-2024 تتضمن قرضا إضافيا بقيمة 2.45 مليار دولار لأوكرانيا عبر حساب يديره صندوق النقد الدولي لصالح كييف.

واشنطن – سبوتنيك. وبحسب وثائق الموازنة التي أعلنتها الحكومة الكندية “تشمل المساعدة المالية الكندية لأوكرانيا 2.45 مليار في شكل قروض لحكومة أوكرانيا للمساعدة في تقديم الخدمات الأساسية للأوكرانيين”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة بايدن يزور كندا لمناقشة دعم أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.