قديروف: مقتل مسلحين اثنين في غودرميس الشيشانية

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أنّ اثنين من المسلحين قتلا خلال عملية خاصة في مدينة غودرميس الشيشانية، وأنّه لم يصب أحدٌ من عناصر أجهزة إنفاذ القانون أو المدنيين بأذى، داعيًا لعدم نشر الشائعات.

غروزني – سبوتنيك . وكتب قديروف في قناة التلغرام: “قوات الأمن في جمهورية الشيشان مع الأجهزة الأمنية، قامت بالتعامل مع معلومات عملياتية حول اثنين من المجرمين في منطقة خاصة في غودرميس. أثناء العملية الخاصة لتحييدهم، تم تحديد مكان وجودهما بسرعة”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة قديروف يكشف عن أسلحة غربية تم اغتنامها في أوكرانيا

وأضاف: “تم تطويق المسلحين وعُرض عليهما الاستسلام. خلال محاولتهما الهروب من الطوق، ألقى المجرمان قنبلة يدوية على عناصر إنفاذ القانون. تم القضاء عليهما بنيران أطلقت رداً عليهما، ولم يصب أحدٌ من عناصر إنفاذ القانون أو المدنيين بجروح”.