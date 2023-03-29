إسبانيا تتخذ إجراءات تأديبية ضد "غوغل" للاشتباه في انتهاك قوانين المنافسة مع وسائل الإعلام

أعلنت اللجنة الوطنية الإسبانية للأسواق والمنافسة (CNMC) يوم أمس الثلاثاء أنها قامت باتخاذ إجراءات تأديبية ضد شركة غوغل للاشتباه في انتهاكها للقوانين المنافسة فيما يتعلق بوسائل الإعلام الإسبانية.

موسكو – سبوتنيك . وأضافت اللجنة في بيانها أنها تحقق في سلسلة من الممارسات التي يمكن أن تعني سوء استغلال غوغل لموقعها السائد بالنسبة لناشري المطبوعات الصحفية ووكالات الأنباء المتواجدة في إسبانيا.

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ويشتبه الرقابة في أن جوجل قد تفرض شروط تجارية غير عادلة على وسائل الإعلام الإسبانية لاستخدام المحتوى المحمي بحقوق النشر، بالإضافة إلى التحقيق في حالات الاشتباه في عدم المنافسة العادلة من غوغل.