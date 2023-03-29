البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: السلام في أوكرانيا بعيد المنال بسبب نقص الجهود الدبلوماسية الغربية

حصري

وقال بوليانسكي “أعتقد أننا بعيدون جداً عن التوصل إلى السلام في هذه المرحلة، بسبب عدم وجود جهود دبلوماسية جدية من جانب الدول الغربية، الشيء الوحيد الذي يقومون به هو توريد الأسلحة وإشعال الصراع. لذلك من الصعب الحديث عن أي جهود سلام معنوية وإمكانية تحقيقها في هذا العام”.

بوتين: يمكن اعتبار خطة السلام الصينية حيال أوكرانيا كأساس لتسوية سلمية

وأضاف بوليانسكي أن روسيا مستعدة للمشاركة في مناقشات جادة حول كيفية تحقيق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة من خلال وسائل أخرى، ولكن نظراً لعدم وجود رغبة من الغرب في مناقشة هذا الأمر، يتعين على موسكو المضي قدماً بشكل عسكري.

وأوضح السفير الروسي أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا جاء رداً على خطط المملكة المتحدة تزويد الجيش الأوكراني بقذائف مصنوعة من اليورانيوم المنضب.

وشدد بوليانسكي على أنه لم تتم اتخاذ أي خطوات ملموسة حتى الآن لنقل الأسلحة النووية التكتيكية الروسية إلى بيلاروسيا، وأشار إلى أن الولايات المتحدة نشرت أسلحة نووية في الأراضي الأوروبية منذ عقود، وتجاهلت شكاوى روسية بهذا الشأن، وأن الخطوة التي تنوي القيام بها روسيا تتوافق مع ما فعلته الولايات المتحدة لعقود.

وقالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي في وقت سابق إن لندن ستنقل ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلقا على التصريحات البريطانية:

“إن روسيا ستضطر إلى الرد إذا بدأ الغرب الجماعي في استخدام أسلحة ذات مكون نووي”.

من جانبه، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إنه “إذا حدث ذلك، فسوف ينتهي بشكل سيء بالنسبة للندن”. ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، استخدام قذائف اليورانيوم المنضب بأنه مظهر من مظاهر الإبادة الجماعية ضد السكان الذين تُستخدم ضدهم هذه الأسلحة.

العملية العسكرية الروسية الخاصة بوتين: روسيا لديها ما ترد به على ذخيرة اليورانيوم المنضب

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.