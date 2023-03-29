المدفعية الروسية تدمر مركز تحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة بالقرب من خيرسون

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موسكو – سبوتنيك . وقال كودريان: “في اتجاه خيرسون، ألحقت المدفعية بالمنطقة العسكرية الجنوبية هزيمة كبيرة في نقطة مراقبة طائرات من دون طيار في منطقة مدينة خيرسون”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة روسيا تبدأ تدريبات عسكرية بأنظمة صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز “يارس”

وأضاف كودريان: “خسائر لا تعوض للعدو”، لافتا إلى أن “القوة البشرية بلغت أكثر من عشرة أشخاص”.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، قامت أنظمة الحرب الإلكترونية لمجموعة دنيبر بقمع خمس طائرات من دون طيار أوكرانية في مناطق مستوطنتي بيشانوفكا وأليشكي”.

ولفت كودريان إلى أن الجيش الروسي دمر أيضا، في هذا الاتجاه، في منطقة قرية تياجينكا، مدفع هاوتزر عيار 155 مم xm777 أوكراني.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس ، جنوب شرقي أوكرانيا.