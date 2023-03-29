مسلحون أوكرانيون يقصفون مستودعا للسكك الحديدية في مليتوبول بمقاطعة زابوروجيه

صرحت خدمات الطوارئ الروسية، صباح اليوم الأربعاءـ أن مسلحين أوكرانيين أطلقوا النار على مستودع للسكك الحديدية في ميليتوبول، ولم تقع إصابات.

ميليتوبول – سبوتنيك . وقالت الخدمة في بيان للصحفيين: “وفقًا للمعلومات الأولية، نتيجة القصف من قبل مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 5.30، تم تسجيل إصابات في أجزاء من مستودع قاطرة ميليتوبول”.

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وقال ممثل خدمات الطوارئ: “هناك أضرار وتدمير، ولكن لا توجد إصابات”، لافتا إلى أن “خدمات الطوارئ تعمل على جمع المعلومات”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس ، جنوب شرقي أوكرانيا.