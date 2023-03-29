موسكالكوفا: موظفو حقوق الإنسان الروس التقوا في مارس مع نظرائهم الأوكرانيين

حصري

موسكو – سبوتنيك . وقالت موسكالكوفا في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “آخر مرة التقينا فيها لم تكن في أنقرة في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، بل في هذا الشهر [ مارس] كان موظفونا في جنيف، حيث عقدوا اجتماعًا، وتبادلوا القوائم، ومحادثة موضوعية مع مكتب دميتري لوبينيتس، الممثل المعتمد من البرلمان الأوكراني”.

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس موسكالكوفا: كل سجين أوكراني يتلقى المساعدة اللازمة على عكس الأسرى الروس

وأضافت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، أنه على الرغم من حقيقة أن الجانب الأوكراني بدأ العمل على استبعاد المفوض الروسي من الشبكة الأوروبية للتحالف العالمي لمفوضي حقوق الإنسان، إلا أنه يواصل طرح تساؤلاته.

وقالت موسكالكوفا: “بما أن (الأسئلة) تتعلق بمصير الناس فلا شيء أهم من مصير الإنسان، مبادئ الرحمة، يجب أن تكون فوق الطموحات السياسية والانزعاجات الشخصية”.

وأشارت مفوضة حقوق الإنسان إلى أنه نتيجة لاجتماع جنيف الأخير والمفاوضات التي عقدت طوال شهر شباط/ فبراير، أعاد الطرفان بشكل متبادل طفلين روسيين إلى أقاربهما وطفلين أوكرانيين إلى جدتهما.

وأضافت موسكالكوفا:

“هذا ليس تبادلًا، لكن هذا تحرك متبادل تجاه بعضنا البعض بشأن قضية إنسانية. هذه واحدة من المجالات – لم شمل الأسرة”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس ، جنوب شرقي أوكرانيا.