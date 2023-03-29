نتنياهو يرد على بايدن: إسرائيل دولة ذات سيادة لا تتخذ قراراتها استجابة لضغوط من الخارج

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: إن “إسرائيل دولة ذات سيادة لا تتخذ القرارات بناء على الضغوط من الخارج”.

وتابع نتنياهو “إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها وفقا لإرادة شعبها وليس استنادا إلى الضغوط من الخارج بما في ذلك أفضل الأصدقاء”، مضيفا أن حكومته “تسعى جاهدة لإجراء الإصلاحات عبر توافق واسع”.

Israel is a sovereign country which makes its decisions by the will of its people and not based on pressures from abroad, including from the best of friends. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 28, 2023

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية ذكرت مساء أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي بايدن قد تحدث بشأن قانون الإصلاح القضائي الإسرائيلي، حيث أعرب عن قلقه وتخوفه من هذه الخطة ونتائجها على مستقبل إسرائيل.

وبشأن دعوته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لزيارة البيت الأبيض، قريبا، أكد جو بايدن أنه لن يدعو نتنياهو لزيارة واشنطن في المستقبل القريب.

وفي وقت سابق، أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس، أن الرئيس جو بادين سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى زيارة واشنطن بعد الأعياد اليهودية المقبلة.

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وقال نيدس في تصريحات لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، متطرقًا لقرار نتنياهو تجميد خطة لإصلاح القضاء أثارت جدلًا عميقا واحتجاجات واسعة في إسرائيل: “الرئيس بايدن شجع نتنياهو على التوصل إلى حل وسط، وشجعنا رغبته في القيام بذلك ونتطلع الى المحادثات”.

وأشار توم نيدس أيضًا إلى حقيقة أن نتنياهو لم تتم دعوته بعد إلى البيت الأبيض منذ تشكيله للحكومة أواخر العام الماضي، قائلا: “بايدن يحترم نتنياهو ودولة إسرائيل احتراما كبيرا، وهو يحترمه كثيرا وسيدعوه. لم يتم تحديد موعد بعد، لكن من المتوقع أن يكون بعد الأعياد”، التي تبدأ بعيد الفصح (5-12 أبريل/نيسان المقبل).

ومساء الاثنين الماضي، رحّب البيت الأبيض بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليق مشروع الإصلاحات القضائية، في أعقاب الانقسام الشديد الذي خلقه، وتسبب في خروج عشرات الآلاف في تظاهرات احتجاجية.

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والأسبوع الماضي، استدعت واشنطن السفير الإسرائيلي مايك هرتسوغ، في خطوة غير معتادة تهدف إلى إرسال رسالة لنتنياهو، بأن حكومته قد تجاوزت الحدود المسموح بها، فيما يتعلق بالترويج لخطة “إصلاح القضاء” وكذلك إلغاء قانون فك الارتباط، ما يسمح باستئناف بناء المستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما أفاد وقتها موقع “واللا” العبري.