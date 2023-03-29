إعلام: وفد بحريني يزور إيران قريبا

يقوم وفد بحريني بزيارة إيران، خلال أيام، في إطار المساعي الدبلوماسية الحالية لتعزيز العلاقات بين البلدين.

أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية، بأن “وفدا من البحرين سيتوجه إلى إيران قريبا تماشيا مع الجهود الدبلوماسية لإقامة علاقات بين البلدين وتبادل الوفود بينهما”، مشيرة إلى أن وفدا إيرانيا كان قد وصل مؤخرا إلى البحرين وزار مبنى السفارة الإيرانية في المنامة.

وكانت مصادر بحرينية مطلعة أكدت في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك”، أن وفدا من وزارة الخارجية الإيرانية زار البحرين ‏خلال الفترة الماضية.

مسؤولة إيرانية تعلن إعادة فتح سفارتي إيران والبحرين قريبا

وأشارت المصادر إلى أن “الوفد الإيراني من وزارة الخارجية زار مبنى السفارة الإيرانية، في زيارة سابقة للزيارة الثانية مع الوفد البرلماني الإيراني، الذي شارك في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بالبحرين، بتاريخ 12 مارس/ آذار الجاري”.

ووفق المصادر، فإنه “من المقرر بدء جلسات الحوار بين البلدين وتبادل الزيارات، عقب زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، للمملكة العربية السعودية”.

وتلقى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة بعد اتفاق بين البلدين على استعادة العلاقات وإعادة فتح سفارتيهما.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة لـ”سبوتنيك”، أن “مباحثات مهمة تجرى في الوقت الراهن بين البحرين وإيران على مستوى ثنائي من أجل إعادة العلاقات بين البلدين”.

إيران: العمل جار من أجل اتفاق أولي لإعادة العلاقات مع البحرين

وحسب المصادر، فإن المشاورات التي تجري بين البلدين في الوقت الراهن بين البحرين وإيران على مستوى ثنائي، من أجل إعادة العلاقات بين البلدين “في وقت قريب حال التوافق على جميع القضايا الخلافية التي تجري مناقشتها”.

ومن المرتقب أن تعيد إيران علاقتها مع دول مجلس التعاون الخليجي لمستوياتها الطبيعية، وذلك بعد اتفاق طهران والرياض، على “استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار”، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.