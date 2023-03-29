أوليفر ستون يقدم فيلما وثائقيا يقترح فيه الطاقة النووية كحل لمواجهة تغيرات المناخ

صور أوليفر ستون الحائز على 3 جوائز “أوسكار” فيلما يتحدث فيه عن الطاقة النووية كحل حيوي في مواجهة تغيرات المناخ.

الفيلم الذي حمل عنوان “Nuclear Now” (النووي الآن)، شارك في كتابته ستون والدكتور جوشوا إس. غولدشتاين، حيث تم اقتباسه من كتاب “مستقبل مشرق” لغولدشتاين، تم نشره في 2019، والذي يطرح الطاقة النووية كحل أساسي في مواجهة تغيرات المناخ.

وتمكن ستون من الاستعانة بالصناعة النووية في فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، لاستكشاف إمكانية المجتمع الدولي في التغلب على تحديات تغير المناخ وفقر الطاقة للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقا من خلال قوة الطاقة النووية.

وساعد فرناندو سوليشين، شريك ستون المنتج منذ فترة طويلة، من شركة New Element Media في تمويل المشروع وإنتاجه، كما عمل المشاركون أيضا كممولين. ومن بين المنتجين الإضافيين ماكسيميليان أرفيلايز وروب ويلسون، جيف سكول وزاكاري بوج وأغاتا ولوشزوك وروكسانا سيوريسيك غدير وفيليب دلماس ولورنس إم كوبيكين وإريك هامبورغ.

وقال ستون في لقاء مع موقع Deadline: “إن تغير المناخ أجبرنا بقوة على إلقاء نظرة جديدة على الطرق التي نولد بها الطاقة كمجتمع عالمي. تعتبر الطاقة النووية منذ فترة طويلة خطرة في الثقافة الشعبية، وهي في الواقع أكثر أمانا بمئات المرات من الوقود الأحفوري، كما أن حوادثها نادرة للغاية”.

وأضاف ستون قائلا: “هذه برأي أعظم قصة في عصرنا”، معربا عن سعادته لإنضمام ريتشارد أبراموفيتز و Abramorama و Mediawan و ROCO و Giant و Think-Film Impact Production للمساعدة في مشاركة هذه الرسالة المهمة لجميع المشاهدين في جميع أنحاء العالم.

من جهته قال الرئيس التنفيذي المشارك ديفيد ليندي، إن “السؤال الرئيسي الذي يواجهنا كمواطنين عالميين هو كيف نحمي الموارد من أجل مستقبلنا”.

مشيرا إلى أن الفيلم يقدم طريقا للمشاهدين لإجراء حوار حول حول كيفية مساهمة القوى العالمية في إيجاد حلول مختلفة للأزمة الوجودية لتغير المناخ.

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مختتما بقوله: “نحن نأخذ على محمل الجد وبامتنان، فرصة العمل مع أوليفر ستون وفرناندو سوليشين في فيلم يحتمل أن يحدث نقلة نوعية في تصور شيء عميق مثل الطاقة النووية”، وأعلن الرئيس التنفيذي ريتشارد أبراموفيتز ومدير العمليات كارول مارتيسكو فينستر، عن سعادتهم للمشاركة في هذا العمل لإيصال هذه الرسالة إلى العالم.

هذا وحصلت Abramorama و Giant Pictures في 3 مارس/ آذار على حقوق العرض في أمريكا الشمالية، حيث ستفتتح Abramorama عرض الفيلم في دور المسرح في نيويورك، ولوس أنجلوس، لينقل إلى الأسواق بدءًا من 28 أبريل/ نيسان، وسيُعرض في دور العرض في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا في الأول من مايو/ أيار، وستقوم Giant Pictures بنقله للمنصات الرقمية.

وستقوم Mediawan ببيع الفيلم خارج أمريكا الشمالية في أسواق أفلام CPH: DOX وFilmart Hong Kong وMIP. وستتولى شركة ROCO Films إصدار الفيلم التعليمي وإصدار EVOD بعد عرضه المسرحي.