علماء روس يحددون عشبة شائعة تساعد في إبطاء الشيخوخة

ووجد الباحثون أن المواد النشطة بيولوجيًا الموجودة في هذا النبات يمكن أن تؤثر على الخلايا المطفرة، وتساعد في تقليل نقص الأكسجة في الخلايا (نقص الأكسجين)، وتظهر أيضًا تأثيرات مشابهة لمضادات الأكسدة العامة ومضادات الميكروبات التي تقي من أمراض القلب.