تتمتع دبابات “ليوبارد -1إي5” الألمانية، التي وعد الغرب بتسليمها إلى القوات المسلحة التابعة لنظام كييف، بحماية ضعيفة للغاية وفقا للمعايير الحديثة، بحسب بعض المصادر المنشورة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض بعض هذه الدبابات لعمليات قصف، لكن النتائج كانت بعكس الضجة الإعلامية التي رافقت هذه الدبابات من حيث قدرات دروعها ومقاومتها للمختلف المقذوفات، بحسب المزاعم.

وتظهر المشاهد اشتعال النيران بدبابات “Danish Leopard 2A5DK” الألمانية المزودة بمدفع أملس من طراز “L44” عيار 120 ملم، حيث أصيبت بمقذوف من نوع “DM33” قادر على اختراق الدروع من مسافة 2000 متر.

ودخلت القذيفة من خلال قمرة الدبابة (البرج) واخترقتها، ولكن بسبب تفريغ القذيفة من الحشوة المتفجرة، لم تشتعل وتنفجر الدبابة، لكن الأمر لم تكن لتسري على هذا النحو لو أن هذه الحادثة كانت في أرض المعركة، حيث من المؤكد سينفجر المقذوف ويدمر الدبابة.

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ويؤكد حجم وشكل الثقب الذي حدث في برج الدبابة، وهي المنطقة التي من المفترض أن تكون أكثر الأماكن أمنا من حيث الدروع، مدى ضعف هذه المدرعات، حيث يظهر أن سمك الدرع في منطقة إطار المدفع (القاعدة التي يستند عليها) بالكاد يزيد عن 100 مم، والجوانب نحو 60 مم.

بالنظر إلى الحقائق الحالية، فإن احتمال حدوث بعض التعزيز الخاص لحماية هذه الدبابات، والتي يتم إعدادها لتزويد القوات المسلحة لأوكرانيا، هو احتمال قليل جدا، بل ونادر.

وفي أحسن الأحوال، سيتم تزويدها في بعض الأماكن بحماية ديناميكية مركبة تم تطويرها في الحقبة السوفييتية، قادرة على تحييد الرؤوس الحربية التراكمية الأحادية الكتلة. لذلك، يتوقع الخبراء أن يتم تدمير دبابات “Leopard 1A5” بسهولة إلى حد ما بمدافع 115 ملم و125 ملم، ولأمر نفسه ينطبق على دبابة “Leopard 2A4s” التي تم نقلها بالفعل إلى أوكرانيا.