الدنمارك تكشف عن طبيعة الجسم الغريب المرصود بالقرب من "التيار الشمالي"

أعلنت وكالة الطاقة الدنماركية، أن الجسم الذي تم رصده بالقرب من خط أنابيب الغاز “التيار الشمالي2″، تبين أنه عوامة دخان بحري، وقد تم رفعها من القاع يوم الثلاثاء، مؤكدة أن الجسم لا يشكل خطرا.
وقالت الوكالة في بيان: “ذكرت وكالة الطاقة الدنماركية أنه في 28 مارس/آذار 2023، تم الانتهاء من العمل لإزالة الجسم المجاور لخط أنابيب “اليتار الشمالي 2”.
وأضافت أن ممثل مشغل خط أنابيب الغاز”نورد ستريم 2 إيه جي”، كان حاضرا أثناء العمل.
وتابع البيان: “أظهر التحقيق أن الجسم عبارة عن عوامة دخان بحر فارغة، تستخدم في وضع العلامات المرئية. الجسم لا يشكل خطرا على السلامة”.
ووقعت انفجارات، يوم 26 سبتمبر/أيلول 2022، في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي “التيار الشمالي” من روسيا إلى أوروبا.
الدنمارك تدعو مشغل “التيار الشمالي” للمشاركة في رفع “جسم” عُثر عليه بالقرب من خط أنابيب الغاز
23 مارس, 22:47 GMT
وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز “التيار الشمالي” هو هجوم إرهابي واضح.
فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه إذا تم حظر التحقيق في الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب غاز “التيار الشمالي”، فإن موسكو ستفكر في كيفية الرد على الغرب لتعدّيه المباشر على ممتلكاتها.
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