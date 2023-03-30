كييف تستخدم تكتيكات "القصف البساطي" في دونباس

أكدت السلطات في إقليم دونباس أن القوات الأوكرانية استخدمت تكتيكات “القصف البساطي” في معارك روبيجني وسيفيرودونيتسك.

وقالت آنا سوروكا، رئيسة اللجنة الخاصة لتسجيل جرائم الحرب للقيادة العسكرية والسياسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”: “كان هناك قصف مستهدف، قصف لم يكن له تأثير انتقائي، قصف بساطي، ما يسمى بالظرف الذي يوضع في شكل مربع وفي المركز عندما لا يستطيع الناس الهروب منه. غالبا ما يقصفون بصواريخ غراد عيار 155 م، (MLRS BM-21)، على أهداف مدنية – المدارس ورياض الأطفال، مع العلم أن هناك أشخاص في الطوابق السفلية”.

في وقت سابق، قالت سوروكا إنه تم العثور على ألفين وخمسمئة جثة للمدنيين في جمهورية لوغانسك الشعبية منذ بداية العملية الخاصة، وجميعهم يعتبرون ضحايا للعدوان الأوكراني.

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وفقا لاتفاقية جنيف، يعتبر هذا النوع من القصف المكثف للمناطق التي يتركز فيها السكان المدنيون جريمة حرب.