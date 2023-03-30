غروسي يؤكد عدم وجود أية أسلحة هجومية في محطة زابوروجيه

صرح مستشار المدير العام لمؤسسة “روس إنيرغو آتوم” الروسية، رينات كارتشا، بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، تأكد خلال زيارته اليوم الأربعاء إلى محطة زاربورجيه النووية، من عدم وجود أية أسلحة هجومية داخل المحطة.

وقال كارتشا لقناة “روسيا 24” التلفزيونية عقب زيارة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة غروسي إلى محطة زابوروجيه: “تأكد رافائيل غروسي من عدم وجود أسلحة هجومية في المحطة وأنه لا يتم التخطيط لنشر أي أسلحة هجومية هناك”.

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن الوكالة تعمل على تطوير آلية جديدة لحماية محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مؤكدًا أنه يتم مناقشتها مع موسكو وكييف.

وقال غروسي للصحفيين، اليوم الأربعاء: “أعمل مع القيادة في كل من كييف وموسكو لتنفيذ إجراءات لحماية المحطة”.

وأضاف غروسي أن آلية الحماية الجديدة لمحطة زابوروجيه النووية تنص على تضييق المنطقة الأمنية حول المصنع، على عكس ما تصوره المخطط السابق للمنطقة الوقائية.

غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطور آلية جديدة لحماية محطة زابوروجيه

وتابع: “كانت هناك العديد من الأفكار والمفاهيم التي نعمل عليها. في السابق، اقترحنا إنشاء منطقة آمنة حول المحطة النووية. العمل جار. نحن نطور آلية مصممة لحماية المحطة بشكل محلي أكثر”.