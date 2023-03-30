أرسل طلاب جامعة “ميليتوبول” في مقاطعة “زابوروجيه” الروسية، مساعدات تقنية لدعم زملائهم في جامعة حلب السورية لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا الشهر الماضي.
وتسلّم طلاب جامعة حلب شحنة المساعدات خلال لقاء جمعهم أمس، بحضور رئيس الجامعة، مع زملائهم في جامعة “ميليتوبول”، عبر تقنية الفيديو.
© Sputnik . Ali Hashemطلاب زابوروجيه يقدمون مساعدات تقنية لأقرانهم في جامعة حلب السورية
طلاب زابوروجيه يقدمون مساعدات تقنية لأقرانهم في جامعة حلب السورية
© Sputnik . Ali Hashem
ورغم ما يكتنف حياتهم الطلابية من مخاوف جراء القصف العشوائي الذي ينفذه الجيش الأوكراني على مناطق زابوروجيه، فقد عبّر طلاب “ميليتوبول” خلال اللقاء عن تضامنهم مع الشعب السوري وقدموا تعازيهم بضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا.
كما هنأ طلاب “ميليتوبول” زملاءهم بقدوم شهر رمضان المبارك، مأكدين على الاستمرار بجمع المساعدات حسب إمكانياتهم المتوافرة لإرسال المزيد من المساعدات والمواد التقنية لدعم زملائهم في حلب للاستمرار بالعملية التعليمية.
© Sputnik . Ali Hashemطلاب زابوروجيه يقدمون مساعدات تقنية لأقرانهم في جامعة حلب السورية
طلاب زابوروجيه يقدمون مساعدات تقنية لأقرانهم في جامعة حلب السورية
© Sputnik . Ali Hashem
من جانبهم، شكر الطلاب السوريون زملاءهم الروس على المساعدة التي قدموها لهم للتخفيف من كارثة الزلزال.
كما عبّر طلاب “جامعة حلب” عن دعمهم الكامل للجيش والشعب الروسي في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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