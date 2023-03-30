أرسل طلاب جامعة “ميليتوبول” في مقاطعة “زابوروجيه” الروسية، مساعدات تقنية لدعم زملائهم في جامعة حلب السورية لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا الشهر الماضي.

وتسلّم طلاب جامعة حلب شحنة المساعدات خلال لقاء جمعهم أمس، بحضور رئيس الجامعة، مع زملائهم في جامعة “ميليتوبول”، عبر تقنية الفيديو.

© Sputnik . Ali Hashem طلاب زابوروجيه يقدمون مساعدات تقنية لأقرانهم في جامعة حلب السورية طلاب زابوروجيه يقدمون مساعدات تقنية لأقرانهم في جامعة حلب السورية © Sputnik . Ali Hashem

ورغم ما يكتنف حياتهم الطلابية من مخاوف جراء القصف العشوائي الذي ينفذه الجيش الأوكراني على مناطق زابوروجيه، فقد عبّر طلاب “ميليتوبول” خلال اللقاء عن تضامنهم مع الشعب السوري وقدموا تعازيهم بضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا.

كما هنأ طلاب “ميليتوبول” زملاءهم بقدوم شهر رمضان المبارك، مأكدين على الاستمرار بجمع المساعدات حسب إمكانياتهم المتوافرة لإرسال المزيد من المساعدات والمواد التقنية لدعم زملائهم في حلب للاستمرار بالعملية التعليمية.

© Sputnik . Ali Hashem طلاب زابوروجيه يقدمون مساعدات تقنية لأقرانهم في جامعة حلب السورية طلاب زابوروجيه يقدمون مساعدات تقنية لأقرانهم في جامعة حلب السورية © Sputnik . Ali Hashem

من جانبهم، شكر الطلاب السوريون زملاءهم الروس على المساعدة التي قدموها لهم للتخفيف من كارثة الزلزال.