مراسل "سبوتنيك": الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق

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وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ “سبوتنيك” إن مضادات الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.
الدفاع السورية: إصابة 3 عسكريين سوريين في عدوان جوي إسرائيلي على ريفي طرطوس وحماة
12 مارس, 08:32 GMT
وأضاف المصدر الأمني إن: “طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق أراضي الجولان المحتل جنوب غرب سوريا، باتجاه بعض المواقع العسكرية في محيط العاصمة دمشق”.
وأشار المصدر إلى أن:
“الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تصدت للعدوان الإسرائيلي ونجحت بالتصدي لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها”.
وتتعرض الأراضي السورية بشكل دوري لضربات جوية، تقول الحكومة السورية إنها من تنفيذ إسرائيل، بينما لا تؤكد تل أبيب أو تنفي أنها وراء تلك الهجمات المتكررة.
وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.
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