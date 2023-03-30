الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين في عدوان إسرائيلي على العاصمة دمشق

أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم الخميس، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وقال المصدر عسكري في بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه: “في حوالي الساعة 20: 1 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.

مراسل “سبوتنيك”: الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق

وأضاف البيان: “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفاد مراسل “سبوتنيك”، بسماع دوي عدة انفجارات في محيط العاصمة السورية، دمشق.

من جانبه، قال مصدر أمني رفيع المستوى لـ”سبوتنيك” إن “مضادات الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق”‎‎.