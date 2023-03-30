القوات الجوية الأمريكية تعتزم إنهاء برنامج "لوكهيد" للأسلحة فائقة السرعة

قال كبير المسؤولين في القوات الجوية الأمريكية لعمليات الاستحواذ، أندرو هنتر، إن القوات الجوية الأمريكية تعتزم إنهاء برنامج الأسلحة فائقة السرعة الذي تنفذه بالتعاون مع شركة “لوكهيد مارتن”.

واشنطن – سبوتنيك . وقال هانتر يوم الأربعاء: “يتطلب برنامج القوات الجوية في الميزانية العمومية للسنة المالية 2024 تمويلاً بقيمة 150.3 مليون دولار للبحث والتطوير والاختبار والتقييم لإكمال برنامج النماذج الأولية السريعة لسلاح الاستجابة السريعة الذي يطلق من الجو “AGM-183A”.

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وأضاف هنتر في تصريحات معدة لجلسة لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، أن القوات الجوية الأمريكية لا تنوي حاليًا متابعة شراء الأسلحة الفائقة السرعة بمجرد انتهاء برنامج التصميم الأولي، ولكن هناك فائدة جوهرية من إتمام رحلات الاختبار لجمع البيانات التي ستساعد على تطوير برامج فائقة السرعة في المستقبل وتقديم دعم إمكانيات البقاء.

وذكرت القوات الجوية الأمريكية يوم الجمعة الماضي، أنها قامت باختبار صاروخ “AGM-183-A” فائق السرعة والذي يطلق من الجو، المصمم من قبل شركة لوكهيد مارتن، مشيرة إلى أنه تحقق عدة أهداف دون الخوض في التفاصيل.

ولكن في وقت سابق هذا الأسبوع، صرح وزير القوات الجوية الأمريكية فرانك كيندال بأن اختبار الصاروخ فائق السرعة الأخير “لم يكن ناجحاً”، على الرغم من أنه حقق بعض الأهداف.