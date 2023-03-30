أردوغان: بوتين قد يزور تركيا في 27 أبريل لإطلاق أول محطة للطاقة النووية في البلاد

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ربما يزور تركيا في 27 أبريل/ نيسان.

أنقرة – سبوتنيك. وجاء ذلك خلال تصريح لأردوغان بعدما صرح في وقت سابق من اليوم بأنه من المخطط تحميل الوقود النووي في محطة الطاقة النووية “أكويو” في 27 أبريل.

أردوغان يعلن موعد ضخ “الوقود النووي” إلى محطة “أكويو” التركية

وأضاف أردوغان خلال حديثه لقناة “A Haber TV” التركية: “في 27 أبريل، قد يأتي السيد بوتين، أو نلتقي عبر نظام الاتصال عبر الإنترنت، ونأمل أن نتخذ الخطوة الأولى”.

وأمس الأربعاء، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن ضخ الوقود النووي إلى محطة أكويو للطاقة النووية، في محافظة مرسين جنوبي البلاد، سيبدأ في 27 أبريل المقبل.

وقال أردوغان، في كلمة خلال اجتماع للمجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية: “في 27 أبريل من المقرر ضخ الوقود النووي إلى محطة أكويو للطاقة النووية، وبعد ذلك ستُعد المحطة نووية رسميًا”.

وتعتبر محطة “أكويو” أول مشروع في العالم لمحطة كهروذرية يتم تنفيذه على أساس نموذج (ابنِ — امتلك — شغّل)، وفقًا لهذا النموذج، ستقوم روسيا ببناء المحطة وستمتلكها وتديرها.