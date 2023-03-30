القوات الروسية تقضي على 3 مجموعات تخريبية على محور كوبيانسك وتدمر 3 مسيرات أوكرانية

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موسكو – سبوتنيك . وقال زيبينسكي: “خلال النهار، على محور كوبيانسك، كشف العسكريون من مجموعة “زاباد” وقضوا على ثلاث مجموعات تخريبية استطلاعية للعدو من اللواء الآلي المنفصل الرابع عشر وألوية الدفاع الإقليمي 103 و05، كما أفشلوا تناوب الوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في المواقع المتقدمة بمنطقة بلدة مولتشانوفو”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الأوكرانية تقصف 4 مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية

وأشار الضابط الروسي، إلى أن مدفعية قوات “زاباد” دمرت مجموعتين ضاربتين لقذائف الهاون للعدو في منطقة كراخملنوي وكوتلياروفكا.

وأضاف زيبنسكي، أنه في منطقة الدفاع لجيش الدبابات الأول، حاولت قوات أوكرانية إجراء استطلاع و”تكبد العدو خسائر، نتيجة للهجوم المضاد لقواتنا، واضطر للتراجع إلى مواقع سابقا. وخلال المعركة تم القضاء على نحو 15 مسلحا وأسر خمسة”.

وتابع رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات “زاباد” الروسية، قائلا أن أطقم منظومة الصواريخ “تور” المضادة للطائرات، دمرت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية من طراز “فوريا” في منطقة بلدتي ناوغولنيوي وفيليكي-فيسيلوك.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).