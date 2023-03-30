روسيا تسمح لأمن الحراسة بإسقاط الطائرات المسيرة لحماية المباني والمقرات

دخل القانون الاتحادي الروسي، اليوم الخميس، الذي يسمح لعناصر أمن حراسة المباني والمقرات العامة والخاصة، بإسقاط المسيرات لحماية مواقعهم.

موسكو – سبوتنيك . ودخل القانون الاتحادي اليوم 30 آذار/ مارس المتعلق بهذا الشأن، الصادر في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2022 “بشأن التعديلات على القانون الاتحادي” بشأن الأسلحة “وبعض القوانين التشريعية لروسيا الاتحادية” حيز التنفيذ.

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تنص وثيقة القانون على السماح “بالتصدي لتواجد طائرات دون طيار في المجال الجوي لصد هجوم على المواقع المحمية، من قبل موظفي أمن الحراسة أو الأشخاص الموجودين في هذه المواقع”.

يشير القانون أيضًا إلى أنه يمكن القيام بذلك باستخدام وسائل تقنية خاصة لضرب المسيرات أو تحويل إشارات التحكم عن بعد من هذه الطائرات والتأثير على لوحات التحكم الخاصة بها. يُسمح أيضًا بإصابة أو إتلاف هذه الأجهزة.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).