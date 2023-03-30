سفير روسيا لدى المجر: لا أستبعد بحث "غازبروم" وشركة الطاقة المجرية تغيير عقود توريد الغاز

أعلن السفير الروسي لدى بودابست، يفغيني ستانيسلافوف، أنه لا يستبعد بحث شركة “غازبروم إكسبورت” الروسية وشركة الطاقة المجرية “إم في إم”، إذا لزم الأمر، مسألة تغيير شروط إمدادات الغاز الروسي إلى المجر على خلفية فرض “سقف السعر” على الغاز الروسي.
بودابست – سبوتنيك. وقال ستانيسلافوف في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “إذا أصبح سقف سعر الغاز الروسي يشكل بالفعل “صداعا” للجانب الهنغاري، و”لعلاجه”، فسيكون من الضروري تعديل شروط توريد “الوقود الأزرق” الروسي إلى هنغاريا”.
المفوضية الأوروبية تقترح تحديد سقف سعر للغاز الروسي
29 سبتمبر 2022, 05:44 GMT
وأضاف: “لا أرى أي سبب لعدم دراسة هذه المسألة التجارية، في إطار اتصالات العمل بين شركة “غازبروم إكسبورت” وشركة الطاقة المجرية الحكومية “إم في إم”.
وفي وقت سابق، هذا الشهر، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا لا تعترف بأي سقف لأسعار النفط تحدده دول مجموعة السبع.
وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين حول كيفية تعامل الكرملين مع البيان الأمريكي، آنذاك، بأن سقف أسعار النفط الروسي الذي حددته دول مجموعة السبع “يعمل بشكل جيد”: “من ناحية أخرى، اتخذنا بالطبع إجراءاتنا الخاصة، وبالطبع نحن لا نعترف بأي سقف. نحن نعمل لكي لا يضر هذا النظام بمصالحنا”.
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