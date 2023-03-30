سفير روسيا لدى المجر: لا أستبعد بحث "غازبروم" وشركة الطاقة المجرية تغيير عقود توريد الغاز

أعلن السفير الروسي لدى بودابست، يفغيني ستانيسلافوف، أنه لا يستبعد بحث شركة “غازبروم إكسبورت” الروسية وشركة الطاقة المجرية “إم في إم”، إذا لزم الأمر، مسألة تغيير شروط إمدادات الغاز الروسي إلى المجر على خلفية فرض “سقف السعر” على الغاز الروسي.

بودابست – سبوتنيك . وقال ستانيسلافوف في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “إذا أصبح سقف سعر الغاز الروسي يشكل بالفعل “صداعا” للجانب الهنغاري، و”لعلاجه”، فسيكون من الضروري تعديل شروط توريد “الوقود الأزرق” الروسي إلى هنغاريا”.

المفوضية الأوروبية تقترح تحديد سقف سعر للغاز الروسي

وأضاف: “لا أرى أي سبب لعدم دراسة هذه المسألة التجارية، في إطار اتصالات العمل بين شركة “غازبروم إكسبورت” وشركة الطاقة المجرية الحكومية “إم في إم”.

وفي وقت سابق، هذا الشهر، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا لا تعترف بأي سقف لأسعار النفط تحدده دول مجموعة السبع.