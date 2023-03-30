القضاء الروسي يواصل النظر في دعوى تصفية وكالة "سخنوت" اليهودية

وتتمثل ادعاءات وزارة العدل، بعدة نقاط أهمها، أن سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية لا يتضمن معلومات حول الاسم المختصر للمنظمة باللغة الإنجليزية، وهناك أيضًا وصمة في الإشارة إلى العنوان القانوني. بالإضافة إلى ذلك، خلافًا لقانون المنظمات غير التجارية في روسيا، لا يحدد ميثاق “سخنوت” الهيئة الإدارية العليا، وضرورة تسجيل ميثاق جديد للمنظمة.

وكذلك، وزارة العدل غير راضية أيضاً عن موقف الوكالة من تخزين البيانات الشخصية للروس؛ وتم تغريم “سخنوت” على خلفية هذا الأمر بمقدار 735 ألف روبل لانتهاكها القانون في هذا المجال.

وتقول الوكالة الفيدرالية، أن وكالة “سخنوت” ارتكبت انتهاكًا لدستور الروسي وانتهاكات منهجية متكررة لقوانين البلاد في هذا الصدد، لذلك ترى وزارة العدل أنه يجب تصفية هذه الوكالة، حتى رغم الإجراءات التي قامت بها بهدف تصحيح الوضع.