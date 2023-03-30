الجيش الأمريكي: اصطدام مروحيتين عسكريتين فوق ولاية كنتاكي

وقالت المتحدثة نونديس ثورمان، في بيان: “حالة أفراد الطاقم غير معروفة في الوقت الحالي”، مضيفة: “القيادة تركز حاليا على رعاية العسكريين وعائلاتهم”.

من جانبه، قال آندي بيشيار حاكم ولاية كنتاكي إنه تلقى “تقارير مبكرة عن تحطم طائرة هليكوبتر ومن المتوقع وقوع وفيات”.