الجيش الأمريكي: اصطدام مروحيتين عسكريتين فوق ولاية كنتاكي

قالت متحدثة باسم الجيش الأمريكي، صباح اليوم الخميس، إن طائرتي هليكوبتر تابعتين للجيش الأمريكي تصادمتا خلال مهمة تدريبية فوق ولاية كنتاكي مساء الأربعاء.
وقالت المتحدثة نونديس ثورمان، في بيان: “حالة أفراد الطاقم غير معروفة في الوقت الحالي”، مضيفة: “القيادة تركز حاليا على رعاية العسكريين وعائلاتهم”.
تحطم طائرة أمريكية ومصرع 5 أشخاص كانوا على متنها
23 فبراير, 10:16 GMT
من جانبه، قال آندي بيشيار حاكم ولاية كنتاكي إنه تلقى “تقارير مبكرة عن تحطم طائرة هليكوبتر ومن المتوقع وقوع وفيات”.
وأضاف في بيان إن شرطة ولاية كنتاكي وقسم إدارة الطوارئ يستجيبان للحادثة، متابعا، “سوف نشارك المزيد من المعلومات حسب توفرها، أرجوكم صلوا من أجل كل المتضررين”.
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