القوات الروسية تسقط أول صاروخ تكتيكي من طراز "غروم -2"

أفادت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت للمرة الأولى صاروخًا تكتيكيًا أوكرانيًا جديدًا “غروم -2” في الجو في منطقة العمليات العسكرية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه “تم اعتراض صاروخ أوكراني من نوع “غروم” للعمليات التكتيكية، وثلاثة صواريخ من نظام “هيمارس” الأمريكي. وأضاف البيان: “تم تدمير طائرتين أوكرانيتين مسيرتين في بلدتي نوفواندريفكا وزيليني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية”. العملية العسكرية الروسية الخاصة المدفعية الروسية تدمر مركز تحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة بالقرب من خيرسون و”غروم” هو نظام صاروخي عملي تكتيكي طوّره مكتب التصميم الأوكراني في دنيبروبتروفسك بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ويتميز هذا الصاروخ بمدى يصل إلى 500 كليومتر.

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