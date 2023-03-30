لافروف يترأس جلسة حوار مفتوح رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في أبريل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سوف يترأس جلسة حوار مفتوح رفيعة المستوى في مجلس الأمن الدولي في شهر أبريل/ نيسان المقبل.

موسكو – سبوتنيك. صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يخطط لترؤس حوار مفتوح رفيع المستوى في مجلس الأمن الدولي خلال الشهر المقبل. وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: “الحدث الرئيس الآخر سيكون حواراً مفتوحاً رفيع المستوى حول موضوع “تعددية الأطراف الفعالة من خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة”. سيرأس هذا الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف”. وأضافت: “يخطط وفدنا لعقد اجتماع لمجلس الأمن في 10 أبريل / نيسان حول موضوع” المخاطر الناتجة عن انتهاك اتفاقيات تنظيم تصدير المنتجات العسكرية”.

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