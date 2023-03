6 مدن في روسيا تضم ​​أكثر البحيرات روعة

CC BY-SA 4.0 / Ivan Narmanev / Tower of Oreshek fortress in Shlisselburg by the Neva river (cropped photo)

برج قلعة أوريشيك في شليسلبورغ على ضفاف نهر نيفا. خلال هذا الوقت، شاركت في العديد من الأحداث التاريخية – من حملة الإمبراطور الروسي بطرس الأول إلى السويد إلى القتال ضد الغزاة النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). المدينة نفسها مثيرة للاهتمام أيضًا. تمثل المباني التاريخية منازل من القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين. تضيف البوابات والجسور والقنوات الصناعية وإطلالة على نهر نيفا الرومانسية إلى المدينة. في مياه شليسلبرغ، يمكنك الذهاب للتجديف بالكاياك والتجديف بالكاياك واليخوت وصيد الأسماك في قناة القديمة لادوغا في أي وقت من السنة.