ماذا تعني موافقة الشيوخ الأمريكي على إنهاء تفويضات الحرب في العراق؟

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وتعليقا على القرار، يقول الكاتب والباحث العراقي في الشأن الأمني والسياسي، الدكتور خالد النعيمي، إن “المشكلة التي تواجهها شعوب ودول منطقة الشرق الأوسط مع السياسة الأمريكية في منطقتنا معقدة ومقلقة بسبب عدم توفر المصداقية لدى الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وعدم اهتمامها وحرصها على إيجاد حلول واقعية تلبي حاجات أبناء هذه المنطقة للأمن والاستقرار والتنمية”.

الأكاذيب الأمريكية

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك” إن “ما جرى خلال العقدين أو الثلاثة المنصرمة، كان عبارة عن حروب استنزاف للثروات والأموال تحت شعارات وحجج ثبت بطلانها، بدءا من الحرب على العراق واحتلاله وإسقاط حكومته الشرعية ونظامه الوطني، خارج الشرعية الدولية، إلى ما يسمى بـ”الربيع العربي”، الذي تم من خلاله تدمير دول عربية كانت شعوبها تعيش بنوع من الرفاهية والأمن والاستقرار مثل ليبيا وتونس وسوريا واليمن وغيرها”.

وتابع النعيمي أنه “في كل الأقطار التي تم تدميرها، كانت المخالب الأمريكية ومخالب حلفائها في دول الغرب والمنطقة حاضره”.

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الشرق الجديد

وأكد الباحث السياسي والأمني أن “الشرق الأوسط الجديد” الذي كانت تدعو له وتبشر به، كوندوليزا رايس، مسؤولة الأمن القومي ووزيرة الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، والهادف إلى استلاب هوية المنطقة وثقافتها ومصالح شعوبها، لصالح أن تكون اسرائيل هي المتحكم في شؤونها، فشل فشلا ذريعا، بسبب حالة الوعي والمقاومة التي واجهت هذه المشاريع الخائبة”.

إنهاء التفويض

وأشار النعيمي إلى أن “إنهاء التفويض الممنوح للبنتاغون بشأن شن الحرب في العراق عامي 1990 و2002 هو نتيجة طبيعية لهذا الفشل الأمريكي في المنطقة، وإلا بماذا نفسر موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على إنهاء تفويض البنتاغون والرئيس الأمريكي لاستخدام القوة العسكرية في العراق، أما كان الأجدر بأمريكا ونحن في الذكرى الـ20 لغزو واحتلال العراق من قبل أمريكا وبريطانيا ومن تحالف معهما، والنتائج الكارثية التي تسبب بها هذا الغزو والاحتلال من خراب وتدمير، وقتل وتهجير الملايين من أبناء الشعب العراقي، وفتح أبواب العراق والمنطقة أمام الإرهاب بكل أشكاله ومسمياته، كان الأجدر بالإدارة الأمريكية أن تعترف بأن غزوها للعراق كان جريمة كبرى، وفعل يستوجب المراجعة والاعتذار، وتعويض الدولة العراقية ومؤسساتها والمواطنين عن الخسائر المادية والمعنوية التي تسبب بها هذا الغزو”.

رسائل مبهمة

وأوضح الباحث السياسي أن “مثل هذه القرارات أو الرسائل المبهمة التي تريد الإدارة الأمريكية أن تبعثها للعراقيين، بأن الكونغرس أوقف التفويض الممنوح للقوات الأمريكية بالاعتداء على العراق وضربه إلا بعد العودة إلى مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، وما أسهل ذلك عندما ترى الإدارة الأمريكية بأن مصالحها تقتضي القيام بمثل هذه الضربات، لذلك فان مثل هذه القرارات لا تعني شيئا على الإطلاق بالنسبة للمواطن العراقي”.

زوال الخطر

من جانبه، يقول الباحث السياسي العراقي، شاهو القره داغي: “إنهاء تفويض البنتاغون لاستخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، مؤشر على قناعة لدى طيف واسع من صنّاع القرار الأمريكي بحصول تغييرات جذرية وكبيرة في العراق بعد الحرب، وأن العراق أصبح حليفا لأمريكا، ولم تعد هناك مخاطر تبرر الإبقاء على هذا التفويض،على الرغم من وجود تهديدات عديدة تواجه القوات الأمريكية، مثل تحركات الفصائل المسلحة التي تنشط دائما عند تدهور العلاقات بين الجانب الإيراني والأمريكي على الساحة العراقية”.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”: “وقد يؤثر القرار بصورة إيجابية على الحكومة العراقية، في حال اعتبارها إنجازا في مسار تحقيق الأمن، وتحسين صورة البلاد على المستوى الخارجي”.

وأشار القره داغي، إلى أنه

“ليس مستبعدا أن يحظى القرار بموافقة مجلس النواب أيضا، لأنه لن يؤدي إلى عرقلة تنفيذ هجمات فورية في حال حدوث مخاطر وتهديدات عسكرية ضد مصالح أمريكا، وخاصة مع تأكيد وزير الدفاع الأمريكي بوجود تفويض منفصل باستخدام القوة العسكرية ضد المتطرفين”.

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مبادرة طيبة

بدوره، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حسين العامري، اليوم الخميس، أن “موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 ضد العراق، ستعود على بلاده بالأمن والاستقرار”، واصفا إياها بـ”المبادرة الطيبة”.

وقال العامري في تصريح لـ”سبوتنيك”:

“تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بإنهاء تفويض الحرب على العراق التي كانت ممنوحة للرئيس الأمريكي مبادرة طيبة”، مؤكدا أن “هذه الخطوة ستؤول على العراق بالأمن والاستقرار، خصوصا وأن الاستقرار في منطقتنا يخدم جميع الأطراف ويخدم العراق بشكل مباشر”.

وأضاف أن “منهج رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مختلف عن غيره في التعامل مع العلاقات الخارجية خاصة مع أمريكا، إذ أن سياسة السوداني تمتاز بالشفافية، ويمكن من خلال هذه الخطوة التشريعية الأمريكية فتح صفحة جديدة مع قوات التحالف من أجل تدريب القوات العراقية وأيضا من أجل تسليح الجيش العراقي”.

وأقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، مشروع قانون لإلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 ضد العراق، وإرسال القانون إلى مجلس النواب قبل الموافقة النهائية عليه من قبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

ووفق نتائج التصويت، فقد أيد مشروع القانون 66 عضوا مقابل رفض 30.

وسمح تفويض 1991 بتدخل أمريكا عسكريا في حرب الخليج، فيما سمح تفويض 2002 للقوات المسلحة الأمريكية بغزو العراق للإطاحة بنظام الرئيس الراحل، صدام حسين.

ويقول المؤيدون، إن الإلغاء ضروري لمنع الانتهاكات في المستقبل، ولتعزيز عملية جعل العراق شريكا استراتيجيا لأمريكا، بينما يقول المعارضون إن الإلغاء قد يظهر ضعفا لأن الولايات المتحدة لا تزال تواجه صراعا في الشرق الأوسط.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، أن إدارة بايدن تدعم إلغاء التفويضين.

وحلت هذا الشهر الذكرى الـ20 لشن حرب العراق عام 2003.