البيت الأبيض: وزراء الناتو سيناقشون في بروكسل الوضع الأوكراني والتأثير الصيني "الضار"

وقال المسؤول الأمريكي، للصحفيين اليوم الخميس: “سيتم إيلاء اهتمام خاص لأوكرانيا خلال الاجتماع الوزاري لحلف الناتو. وفي الوقت نفسه، سيناقش الوزراء أيضًا التهديدات والتحديات العالمية، بما في ذلك عملنا مع شركاء من منطقة المحيطين الهندي والهادئ فيما يتعلق بسلوك الصين الضار، وضمان أمن الإمدادات العالمية، وسلاسل وتنسيق الإجراءات لحماية الديمقراطية من الآثار الضارة للتكنولوجيات الجديدة، وكذلك توسيع التعاون مع شركاء جدد من بين بلدان الجنوب العالمي”.