"ستاتيستيكس ليبانون": عدد النازحين السوريين في لبنان وصل إلى مليونين و43 ألف

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وقال الهبر لـ “سبوتنيك” إن “عدد النازحين الذين انتقلوا إلى لبنان بعد الزلزال الذي ضرب سوريا يتراوح بين الـ 16 و 20 ألف نازح”، لافتًا إلى أن “عدد ولادات السوريين قريب إلى عدد ولادات اللبنانيين”.

أزمة لبنان الاقتصادية تلقي بظلالها على أطفال اللاجئين السوريين

وأوضح أن: “وضع النازحين السوريين في لبنان سيء لأنهم في حالة عدم اندماج مع المجتمع اللبناني ويعيشون بظل ظروف صعبة ويأخذون مكان اليد العاملة اللبنانية”.

كما ذكر الهبر أن “النازحين السوريين هم من يمنعون عودتهم إلى المناطق في سوريا، الموقف السوري واضح أنهم مستعدين لاستقبالهم في أراضيهم”.

ورأى أنه “لا يوجد نية لدى المجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين وفق سلسلة وجدول زمني وهذا الأمر مستغرب، ويجب على الأمم المتحدة جدولة العودة إلا أنهم ينتظرون العودة الطوعية، وبظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها سوريا يظل الوضع في لبنان أفضل ولذلك سيبقى السوريين في لبنان”.

ورأى أن بقاء النازحين في لبنان يعني المزيد من الانهيار والتدهور في الوضع الاقتصادي اللبناني.

ولفت الهبر إلى أن “هناك شيء اسمه دراسة كاذبة، الطلاب السوريون يسجلون في المدارس ولا يلتحقون بالعام الدراسي ويتوجهون إلى سوق العمل وهذا أمر مستغرب وسيؤدي التسرب المدرسي إلى المزيد من الفوضى والمزيد من الأمية والمزيد من التطرف والمنافسة مع اليد العاملة اللبنانية”.