الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي على أحد المواقع بريف دمشق

أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم الجمعة، أن وسائط الدفاع الجوي السورية تمكنت من صد عدوان إسرائيلي على أحد المواقع في ريف دمشق.

دمشق – سبوتنيك . وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أنه “في تمام الساعة 17 : 00 من فجر اليوم الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في ريف دمشق”.

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين في عدوان إسرائيلي على العاصمة دمشق

وأضاف البيان أن “وسائط الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها ، وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.

ويأتي هذا العدوان بعد أن أعلنت وزارة الدفاع السورية صباح أمس إصابة عسكريين اثنين نتيجة عدوان إسرائيلي على محيط دمشق.

واعتبرت الخارجية السورية في بيان سابق، أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا هو محاولة للهروب من الأوضاع المتردية في إسرائيل.