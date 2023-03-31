موسكو: زيادة كبيرة في عدد الراغبين في الانضمام إلى الخدمة العسكرية التعاقدية

قال المتحدث باسم المديرية الرئيسية للتنظيم والتحشيد التابعة للأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير تسيمليانسكي، اليوم الجمعة، إن عدد الراغبين في الانضمام إلى الخدمة العسكرية عن طريق التعاقد زاد بشكل كبير.

موسكو – سبوتنيك . وقال تسيمليانسكي: “حالياً، زاد عدد المواطنين الذين قرروا التطوع للانضمام إلى الخدمة العسكرية تحت عقد بشكل كبير أيضاً”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات المسلحة الروسية تؤكد عدم التخطيط لموجة ثانية من التعبئة العامة

وأضاف: “ولتسجيلهم في الوقت المناسب، قامت وزارة الدفاع بتوسيع شبكة نقاط الاختيار في الخدمة العسكرية تحت العقد وزيادة عدد المدربين للعمل مع المرشحين”.

وأمس الخميس، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومًا حول التجنيد الإجباري في الربيع، والذي بموجبه سيتم استدعاء 147 ألف شخص، إلى القوات المسلحة الروسية في الفترة من 1 نيسان/أبريل إلى 15 تموز/يوليو .

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن من بين الثلاثمائة ألف شخص الذين تمت تعبئتهم، 150 ألفا يتواجدون في منطقة العملية العسكرية الخاصة، من بينهم 77 ألفا في الوحدات القتالية، والباقون في الجيوش الإقليمية.

وأضاف بوتين:

“الحديث عن أي تعبئة إضافية هو أمر لا معنى له، ولا توجد حاجة لذلك في الوقت الحالي لا بالنسبة للبلاد أو وزارة الدفاع”.

يذكر أنه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الرئيس بوتين، عن استكمال التعبئة الجزئية في روسيا، التي بدأت في 21 سبتمبر/ أيلول، وبحسب شويغو، تم استدعاء 300 ألف شخص. وأنه لا خطط لأي مهام إضافية كجزء من التعبئة الجزئية.