عمدة خاركوف يعلن استهداف المدينة بـ6 صواريخ

أعلن عمدة مدينة خاركوف، إيغور تيريخوف، عن استهداف المدينة بستة “مقذوفات”، ويجري تحديد المعلومات حول الدمار، وتم تفعيل إنذار الغارة الجوية في المنطقة.

موسكو – سبوتنيك . وكتب تيريخوف في قناته على “تلغرام”: “في الوقت الحالي، تم تسجيل ستة مقذوفات وصلت إلى خاركوف، ويجري تحديد المعلومات حول الضحايا والمصابين”.

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وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في شمال أوكرانيا، في مقاطعات كييف وتشرنيغيف وسومي، وتم لاحقا إضافة مقاطعتي خاركوف وبولتافا.