ورجح غيغ بالقول إن “أوكرانيا ستضطر في النهاية إلى الاستسلام، وسيهرب زيلينسكي إلى إسرائيل حتى لا يقتل على يد الشعب الأوكراني، الذي سيستيقظ ويدرك أنه كان دمية يلعب بهم الرئيس الأوكراني”.