كشف العسكري الأمريكي المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية، لوكاس غيغ، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيهرب إلى إسرائيل لتجنب إعدامه على يد الأوكرانيين.
ورجح غيغ بالقول إن “أوكرانيا ستضطر في النهاية إلى الاستسلام، وسيهرب زيلينسكي إلى إسرائيل حتى لا يقتل على يد الشعب الأوكراني، الذي سيستيقظ ويدرك أنه كان دمية يلعب بهم الرئيس الأوكراني”.
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زيلينسكي يكشف عن عواقب الهزيمة المحتملة للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك
29 مارس, 07:34 GMT
وفي وقت سابق ، توقع ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر استسلام القوات المسلحة الأوكرانية بحلول أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام.
وفقًا لضابط المخابرات السابق، ستتوقف أوكرانيا عن تلقي المعدات الغربية بحلول منتصف الصيف وستهزم كييف في الخريف.
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