"روح أمتنا"… هجوم حاد على بايدن بعد حديثه عن المتحولين جنسيا

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لهجوم حاد بعد وصفه المتحولين جنسيا بـ”روح الأمة” الأمريكية، في خطاب له.

ووصف بايدن في خطاب بمناسبة “يوم المتحولين جنسيا” هذه الفئة من الأشخاص بأنهم يمثلون “روح الأمة الأمريكية” حيث يخدمون في الجيش بفخر ويتولون مناصب ويديرون أعمال مزدهرة ويقاتلون من أجل العدالة.

ليتعرض لهجوم كبير على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد هذه التصريحات، حتى وصفه أحد الأمريكيين بـ”المريض عقليا”.

وعلق صاحبة حساب حملت اسم “ResistItAllTX”، “يشكل المتحولون جنسياً 1.6% من البالغين في الولايات المتحدة. إنهم لا يعرفون بلدنا”.

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فيما علق صاحب حساب حمل اسم “fwolfe65″، قائلا: “اللعنة. يتحدث باستمرار عن روح الأمة. تركت روح الأمة الجسد عندما تولى منصبه”.

فيما تساءل مواطن عن إمكانية تواجد بايدن في ناشفيل التي شهدت قبل أيام حادث إطلاق نار في مدرسة.