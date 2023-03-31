دراسة جديدة تحدد حمية تقلل أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25%

وجد تحليل حديث شمل أكثر من دراسة، أن الالتزام بحمية البحر الأبيض المتوسط قد تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة لدى النساء بنسبة 25 في المئة تقريبا.

وحسب موقع “scitechdaily”، فإنه من إجمالي 190 دراسة ذات صلة، شمل الباحثون 16 دراسة نُشرت بين عامي 2003 و2021 في تحليل البيانات المجمعة.

شملت الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة وأوروبا، أكثر من 700 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 عاما وما فوق، حيث تمت مراقبة صحتهن القلبية لمدة 12.5 عاما في المتوسط.

يشار إلى أن أمراض القلب السبب الأول لوفاة النساء والرجال في أنحاء العالم، وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية.

وأكد الدراسة الجديدة أن حمية البحر الأبيض المتوسط المعروفة بفوائدها لصحة القلب والأوعية الدموية، أنها مفيدة للنساء بذات القدر المعروف لفائدتها للرجال”.

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ووجدت أن النساء اللائي اتبعن هذه الحمية كان لديهن خطر أقل بنسبة 24% للإصابة بأمراض القلب، و23% أقل من خطر الموت المبكر مقارنة بالنساء اللائي لم يتبعن ذات النظام الغذائي.

وأوضحت الدراسة أنه “مهما كان جنسك، فإن أسلوب الحياة الصحي الذي يتضمن نظاما غذائيا متوازنا يمكن أن يساعدك على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وعوامل الخطر المرتبطة بها، مثل مرض السكري من النوع الثاني والسمنة وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم”.

كما لفتت إلى أن اتباع تلك الحمية أمر سهل، فهي تعتمد “على تناول الكثير من الفاكهة والخضروات والفاصولياء والعدس والحبوب الكاملة والأسماك والمكسرات والبذور، إلى جانب بعض منتجات الألبان قليلة الدسم بالإضافة إلى الاعتماد على الدهون من مصادر غير مشبعة مثل زيت الزيتون وتناول كميات أقل من اللحوم المصنعة والملح والحلويات”.