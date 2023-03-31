شركة أمريكية لتصنيع الصواريخ تواجه صعوبات غير متوقعة

كشفت مجلة عسكرية أمريكية في تقرير صادر عنها عن صعوبات تعاني منها شركة “لوكهيد مارتين” لإنتاج صواريخ “هيمارس” التي ترسلها واشنطن لنظام كييف لضرب المدنيين في منطقة دونباس.
وذكرت مجلة “ديفينس وان” الأمريكية أن الشركة المصنعة لصواريخ “هيمارس” تواجه مشكلات في المعدات والعمالة واللوجستيات المرتبطة بسلاسل التوريد، والتي بدورها تعيق زيادة إنتاج الصواريخ.
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ووفقًا للمجلة، فإن أوكرانيا “ليست الدولة الوحيدة التي تريد امتلاك صواريخ “هيمارس” وصواريخ من طراز “GMLRS” في ترسانتها، حيث اصطدمت الشركة المصنعة “لوكهيد مارتين” بصعوبات غير متوقعة.
ولفتت الشركة إلى أنها تعمل في الوقت الراهن بكامل طاقتها وتنتج عشرة آلاف صاروخ “هيمارس” سنويًا.
وتهدف الشركة إلى إنتاج 14 ألف صاروخ بحلول عام 2024، لكن الأمر سيستغرق “عامين أو أكثر” لمضاعفة الإنتاج السنوي.
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