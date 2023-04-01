مايك بنس: الاتهامات الموجهة إلى ترامب تزيد الانقسام بين الأمريكيين

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، اليوم الجمعة، إن توجيه قائمة اتهام للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “يمثل أمرا شائنا”

واعتبر بنس أن الاتهامات الموجهة لترامب “قد تزيد الانقسام بين الأمريكيين في وقت يجب أن نعمل فيه معا لمواجهة التحديات”، حسب شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية.

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وأشار نائب الرئيس السابق، إلى أن “طلب مثول ترامب أمام المحكمة اليوم لكن محاميه قالوا إن جهاز الخدمة السرية طلب وقتا للاستعداد أمنيا”

في نفس الوقت قال الرئيس الأمريكي السابق، ترامب، إن “القاضي المكلف بالنظر في قضية المطاردة الخاصة بي يكرهني وقد اختاره المدعي العام لمانهاتن”.

أتي هذا بعد أن صوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة حول علاقة مزعومة معه قبل انتخابات عام 2016.

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ووصف ترامب، الذي يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2024، الاتهامات بأنها “مطاردة ساحرة”.

من جانبه، وصف حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي قد يتحدى ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الاتهامات بأنها “غير أمريكية”، وأن النظام القانوني يتم “تسليحه” لتحقيق أجندة سياسية.

ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.

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