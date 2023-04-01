مصر… اعتماد إضافي بموازنة 22-23 قدره 5.4 مليار دولار

وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

ونشرت صحيفة الأهرام المصرية، أن الجريدة الرسمية نشرت القرار الخاصة بفتح الاعتماد.

وتم فتح الاعتماد الإضافي بقيمة 165 مليار جنيه أي ما يعادل 5.4 مليار دولار، وسيتم توزيع الأموال على بنود مثل الأجور والمزايا الاجتماعية وتعويضات العاملين والفوائد.

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وقد وافق البرلمان على مشروع قانون لفتح الاعتماد الإضافي بالموازنة وذلك بداية الشهر الجاري.

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس (2%) لعمليات الإيداع والإقراض.

جاء الإعلان عن القرار في بيان صادر عن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، بحسب موقع “بوابة الأهرام”.

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وقال البيان إن اللجنة خلال اجتماعها قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %،19.25 % و18.75 % على الترتيب.