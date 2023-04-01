السودان… "الموارد المعدنية" تعلن إجلاء كافة المصابين في انهيار منجم بالولاية الشمالية

أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة إجلاء كافة الضحايا من القتلى والمصابين جراء انهيار منجم تركمان على بعد 70 كيلومتراً من مدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية.

الخرطوم – سبوتنيك . وتسبب الانهيار في وفاة 14 شخصا وإصابة 6 من المعدنين التقليديين الذين تسللوا للمنجم، رغم وجود حراسات أمنية، وقاموا باستخدام آلات ثقيلة ما تسبب في حدوث الانهيار.

10 قتلى إثر انهيار منجم ذهب في السودان

وكشف مدير مكتب شركة الموارد المعدنية بالولاية الشمالية، معتز حاج نور، عن تسخير كافة إمكانيات الشركة لإدارة البيئة والسلامة عقب وقوع الحادث لإسعاف المصابين وإجلاء العالقين، مترحماً على الذين فقدوا أرواحهم وسائلاً الله الشفاء للجرحى والمصابين.

وفي السياق دعا مشرف البيئة والسلامة بمكتب الشركة بالولاية الشمالية، تامر عبد السلام، المعدنين التقليديين لاتخاذ الحيطة والحذر وعدم التسلل للمناجم المهجورة للمحافظة على أرواحهم.

وكشف تامر عن زيارة وفد الشركة لمكان الحادث وإجلاء كافة المصابين لمستشفى وادي حلفا وعددهم 6 أشخاص تعرضوا لإصابات خفيفة ومتوسطة.