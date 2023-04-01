اليمن.. "أنصار الله" تمنع دخول منتجات الدول التي شهدت إساءة إلى القرآن الكريم

وجه المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) اليمنية، اليوم السبت، سلطاته بمنع دخول البضائع المنتجة من الدول التي أسيء فيها للقرآن الكريم.

القاهرة – سبوتنيك . وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” في نسختها التي تديرها “أنصار الله” بصنعاء، أن “المجلس السياسي الأعلى أدان في اجتماعه برئاسة المشير الركن مهدي المشاط، ما تعرض له القرآن الكريم من إساءات متكررة، والتي كان آخرها إحراق المصحف الشريف في الدنمارك”.

وأضافت أن “المجلس وجه حكومة الإنقاذ الوطني [المشكلة من جماعة أنصار الله] بمنع دخول منتجات الدول التي سمحت بالإساءة إلى القرآن الكريم، وإعداد آلية التنفيذ”.

وفي الاجتماع، بارك المجلس السياسي الأعلى “الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ملف الأسرى [توصلت إليه الحكومة وأنصار الله خلال محادثات سويسرا لتبادل 887 أسيراً بينهم 706 أسرى تابعين للجماعة و181 أسيراً من القوات الحكومية والتحالف العربي]”.

وأعرب المجلس عن “الأمل أن تكون هناك جولات أخرى للإفراج عن ما تبقى من الأسرى”.