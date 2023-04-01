إعلام: رئيسة المفوضية الأوروبية قد تترأس حلف الناتو

أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد تتولى منصب الأمين العام لحلف” الناتو” في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

موسكو – سبوتنيك . وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من انتهاء صلاحيات فون دير لاين كرئيسة للمفوضية الأوروبية في العام المقبل، اقترحت بعض الدول عليها أن تترأس الحلف بعد رحيل الأمين العام الحالي ينس ستولتنبرغ.

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ولا تستبعد المصادر البريطانية أن المملكة المتحدة ستفرض الفيتو على ترشيح فون دير لاين، بسبب عملها في منصب وزير الدفاع الألماني لفترة محدودة جدا.

يذكر أن ينس ستولتنبرغ يتولى منصب الأمين العام للناتو منذ حوالي 9 سنوات، ومن المقرر أن يترك المنصب مع نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.