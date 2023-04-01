الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 15 جنديا أوكرانيا وتدمير معقلين على محور دونيتسك

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موسكو – سبوتنيك . وقال رئيس المركز الصحفي لتجمع “قوات الجنوب”، إيفان بيغما، لوكالة “سبوتنيك”: “على محور دونيتسك في منطقة ماريينكا، دمرت وحدات هجومية لتجمع القوات الجنوبية، بدعم من الدبابات وناقلات الجند المدرعة معقلين للقوات المسلحة الأوكرانية”، مشيرا إلى أن “خسائر العدو بلغت خلال المعركة 15 قتيلاً”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.