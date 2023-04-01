رئيس هيئة الأركان المشتركة للبنتاغون: أوكرانيا لن تستطيع تحقيق أهدافها العسكرية قريبا

أعلن رئيس الأركان الأمريكية، مارك ميلي، أن أوكرانيا لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالكامل من روسيا في المستقبل القريب.

واشنطن – سبوتنيك . وتحدثت السلطات الأوكرانية مرارًا وتكرارًا عن الرغبة في استعادة دونباس والسيطرة على الممر البري إلى شبه جزيرة القرم واستعادت شبه الجزيرة نفسها ، أي استعادة الحدود التي كانت موجودة قبل عام 2014.

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وقال ميلي، خلال حدث افتراضي نظمه موقع “ديفينس ون”، ردا على سؤال بهذا الصدد: “مهمة عسكرية جادة وصعبة للغاية لكنها ليست مستحيلة، ولا أعتقد أن هذا ممكن على المدى المنظور أو خلال هذا العام”.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن كييف قد تحاول إعادة بعض الأراضي ولكن ليس في ساحة المعركة، بل بطرق أخرى.

وقال بلينكن، خلال جلسة استماع في الكونغرس:

“أعتقد أن هناك مناطق في أوكرانيا تنوي (كييف) القتال من أجلها، وقد تكون هناك مناطق من المحتمل أن تعمل على إعادتها بطريقة أخرى”.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.